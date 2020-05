Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Malgré les démentis, McCourt pourrait bien vendre l'OM !

Publié le 21 mai 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt ne cessent de démentir les informations concernant la vente du club, Vincent Chaudel, économiste du sport et fondateur de l’observatoire du foot business, estime que cela pourrait bien cacher une stratégie très différente.

« Tout l'enjeu pour nous, ça va être de maintenir une ambition sportive très élevée, parce qu'on est l'OM et qu'on veut faire mieux qu'une belle figure dans les compétitions domestiques et européennes et en même temps assurer la pérennité économique. Je le dis avec grand plaisir à votre antenne ce soir, c'est n'importe quoi, ce sont des fake news. Le club n'est pas à vendre ». Il y a quelques jours, Jacques-Henri Eyraud démentait fermement une possible vente de l'Olympique de Marseille malgré les rumeurs insistantes. Frank McCourt est lui aussi monté au créneau afin d'assurer sa volonté de s'inscrire sur le long terme. Mais d'après Vincent Chaudel, économiste du sport et fondateur de l’observatoire du foot business, ces démentis ne prouvent pas nécessairement que l'OM n'est pas en vente. Bien au contraire.

L'OM a tout intérêt à démentir