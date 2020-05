Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Énorme coup dur pour Frank McCourt cet été ?

Publié le 21 mai 2020 à 12h00 par A.M.

Alors que l'Olympique de Marseille est contraint de vendre afin de rester dans les clous du fair-play financier, 60M€ sont attendus cet été en ventes de joueurs. Mais avec la crise du Covid-19, cela s'annonce très compliqué

Cet été, la donne est claire pour l'Olympique de Marseille : il faudra vendre. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Andoni Zubizarreta est parti, le directeur sportif basque ayant affiché certaines limites dans ce domaine. Il faut dire que le club phocéen attend près de 60M€ cet été sur le marché des transferts afin de renflouer ses caisses et combler les déficits accumulés ces dernières saisons. Ainsi, la plupart des joueurs seront sur le marché à commencer par ceux qui disposent d'une grosse valeur marchande comme Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara ou encore Morgan Sanson. Mais alors que l'OM avait placé la barre très haut en terme de prix pour ces trois joueurs, la crise du Covid-19 pousse le club à revoir ses plans comme l'explique un agent espagnol.

Le prix des joueurs va chuter