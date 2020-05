Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Rudi Garcia pourrait récupérer un proche de Ruffier !

Publié le 21 mai 2020 à 10h15 par A.M.

Alors que l'Olympique Lyonnais s'est séparé de Grégory Coupet, qui devrait rejoindre Dijon, le favori pour lui succéder serait Fabrice Grange, l'actuel entraîneur des gardiens de l'ASSE.

Si l'Olympique Lyonnais devrait surtout se distinguer par d'importantes ventes de joueurs cet été, l'organigramme se renforce en parallèle. Ainsi, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Bruno Cheyrou va remplacer Florian Maurice au poste de directeur de la cellule de recrutement après le départ de ce dernier pour le Stade Rennais. Et ce n'est pas tout. Au sein du staff de Rudi Garcia aussi ça va bouger. En effet, Dijon a officialisé mercredi l'arrivée de Grégory Coupet au poste d'entraîneur des gardiens. L'ancien portier international était en fin de contrat à l'OL et n'a jamais reçu de signe de sa direction pour prolonger. Au sein du club dijonnais, il retrouvera d'ailleurs Péguy Luyindula (directeur sportif) et David Linarès (entraîneur-adjoint), ses anciens coéquipiers de la grande époque des Gones.

Grange pourrait succéder à Coupet