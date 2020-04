Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato : Bruno Cheyrou tout proche de l'OL !

Publié le 28 avril 2020 à 18h02 par Alexis Bernard mis à jour le 28 avril 2020 à 18h04

En quête du successeur de Florian Maurice, qui a rejoint le Stade Rennais au poste de directeur sportif, l'Olympique Lyonnais est tout proche de boucler l'arrivée de Bruno Cheyrou, actuellement en poste au sein de la section féminine du PSG.