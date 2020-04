Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ismaël Bennacer aurait fixé une grande condition pour son avenir !

Publié le 28 avril 2020 à 17h45 par A.M.

Au cœur des premières discussions lors du transfert d'Ismaël Bennacer au Milan AC il y a un an alors qu'il était encore dirigeant du club lombard, Leonardo n'a pas perdu de vue l'international algérien qu'il souhaite attirer au PSG cet été. Toutefois, le meilleur joueur de la dernière CAN aura son mot à dire.

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport le 18 avril dernier, Leonardo suite avec attention l'évolution d'Ismaël Bennacer (22 ans). En quête d'au moins un renfort dans l'entrejeu, le directeur sportif du PSG s'est donc positionné sur l'international algérien. Il faut dire qu'il y a un an, alors qu'il était encore dirigeant du Milan AC, le Brésilien avait œuvré pour le transfert du milieu de terrain en étant au cœur des premières discussions. Et depuis, le meilleur joueur de la dernière CAN s'est imposé dans l'entrejeu du club lombard au point d'en devenir l'un des meilleurs joueurs cette saison. C'est la raison pour laquelle, après avoir lancé les grandes manœuvres pour le recruter au Milan AC, Leonardo souhaite désormais attirer Ismaël Bennacer au PSG.

Bennacer pose ses conditions