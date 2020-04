Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato - OL : Florian Maurice vers Rennes ?

Publié le 11 avril 2020 à 18h15 par Alexis Bernard

Courtisé par le Stade Rennais pour le poste de directeur sportif, Florian Maurice intéresse toujours les Bretons. Et réciproquement…

Révélé par le journal L’Equipe , l’intérêt de Rennes pour Florian Maurice est bien réel. Après la nomination de Nicolas Holveck au poste de président, en lieu et place d’Olivier Létang, démis de ses fonctions en février dernier, le nom du responsable du recrutement lyonnais est apparu du côté de la Bretagne, où on l’imagine dans un rôle plus important qu’à Lyon. Selon nos informations, la piste Florian Maurice est toujours active et semble être en mesure d’aboutir. L’ancien attaquant de Lyon, Paris et Marseille est tenté par le projet rennais et par les conditions qui pourraient être les siennes en Bretagne.

Tensions avec Juninho

Depuis l’arrivée de Juninho, Florian Maurice n’a pu autant d’influence sur la stratégie de recrutement des Gones que par le passé. Reconnu et réputé pour sa capacité à dénicher des talents, le Français s’est plusieurs fois heurté, ces derniers mois, aux positions de Juninho, parfois radicalement différentes des siennes. Comme révélé par le10sport.com, des tensions ont même gagné la coulisse lyonnaise lors du dernier mercato d’hiver. Juninho et Maurice se sont opposés sur plusieurs dossiers, comme celui de Jean Lucas, très en deçà du niveau espéré depuis son arrivée en Ligue 1. Florian Maurice était en mesure de lui trouver des portes de sortie et lui permettre de trouver du temps de jeu sous la forme d'un prêt, ce que Juninho a refusé. A Rennes, il pourrait récupérer les pleins pouvoirs et être « seul » aux commandes du recrutement breton. D'après nos sources, la perspective de voir Florian Maurice débarquer à Rennes est réelle. Le Lyonnais aurait plus de chance de poursuivre sa carrière en Bretagne que de rester en poste à l'OL. Encore faut-il trouver un accord entre toutes les parties.