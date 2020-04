Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar au cœur d'un plan colossal de Bartomeu ?

Publié le 11 avril 2020 à 17h15 par B.C.

Malgré les difficultés financières rencontrées par les clubs suite à l'épidémie de coronavirus, le FC Barcelone aurait bien l'objectif de se renforcer cet été, et Neymar apparaît comme l'une des principales priorités.

L'été dernier, après de nombreuses semaines de négociation entre les différentes parties, Neymar n'est finalement pas retourné au FC Barcelone. Pourtant, l'international brésilien a fait le forcing pour rejoindre son ancien club mais a finalement dû se résoudre à rester une troisième année au PSG. Mais les Blaugrana n'auraient pas baissé les bras et compteraient toujours sur Neymar pour se renforcer. La presse catalane annonce en effet que le Barça devrait revenir à la charge pour la star du PSG, et ce n'est pas l'épidémie du coronavirus qui risque de faire changer ces plans.

Bartomeu veut ramener Neymar avant de partir