Mercato - OM : Les projets d’Eyraud plombés par… Kamara ?

Publié le 21 mai 2020 à 6h30 par Th.B.

L’OM ne se trouve pas dans une situation financière florissante et serait dans l’obligation de générer 60M€ grâce à des ventes cet été. Boubacar Kamara pourrait bien être la solution aux problèmes du club phocéen, mais serait lui même susceptible de devenir un problème.

Boubacar Kamara dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022 avec l’OM. Jeune et polyvalent, pouvant occuper les positions de défenseur central ou de milieu défensif, le joueur de l’OM de 20 ans aurait la plus belle cote de l’effectif sur le marché des transferts. Affichant un déficit dépassant les 200M€ sur les trois dernières années, le club phocéen est dans l’obligation de rééquilibrer ses comptes et compterait se servir du mercato estival pour renflouer les caisses du club marseillais. Boubacar Kamara pourrait cependant causer du tort à l’OM.

Eyraud ne va pas pouvoir compter sur Kamara