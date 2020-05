Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara pourrait bien compromettre les plans d’Eyraud !

Publié le 20 mai 2020 à 14h45 par Th.B.

Disposant de la plus importante valeur marchande de l’OM, Boubacar Kamara pourrait en partie être la solution aux problèmes financiers du club phocéen, mais ne l’entendrait pas de la même oreille.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM traverse une passe financière délicate. Le10sport.com révélait le 5 mai dernier, en ajoutant les résultats nets de 2019-2020 issus des rapports de la DNCG, le déficit de l’OM sur les dernières saisons pourraient s’élever jusqu’à 312M€. Une somme conséquente qui va forcer le club phocéen à dégraisser cet été pour limiter les dégâts. En ce sens, Jacques-Henri Eyraud prévoirait de vendre pour 60M€ selon L’Équipe . Et afin de parvenir à ses fins, le président de l’OM compterait sur Boubacar Kamara.

L’OM s’appuierait sur Kamara pour renflouer ses caisses, mais…