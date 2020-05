Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ces jolis coups que tentent Puel pour cet été !

Publié le 21 mai 2020 à 3h30 par A.M.

Conscient de la situation financière de de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel se tourne vers des solutions à moindre frais. Et les Verts ont déjà ciblé plusieurs bonnes affaires.

« Le club reste solide. Mais il doit essayer de diminuer la masse salariale. Les transferts à 4 ou 5 M€ ne seront plus possibles. Le premier acté avant ma venue, celui de Kolodziejczak, sera sûrement le dernier de cette ampleur cette saison. J'accepte cette contrainte économique car je sais où en est le club. Le précédent projet a impacté les possibilités de passer vite à un autre . » Claude Puel l'a récemment assuré, il ne faut pas s'attendre à d'énormes dépenses cet été à l'ASSE qui envisage même de nombreuses ventes. Par conséquent, les Verts ciblent des joueurs accessibles financièrement et plusieurs ont été entamés.

Krasso, Mendy, Arab... les pistes low-cost de l'ASSE