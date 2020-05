Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux joueurs de Villas-Boas veulent partir !

Publié le 21 mai 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Très attiré par l’idée d’un départ de l’OM pour rebondir en Premier League l’été prochain, Morgan Sanson ne serait pas le seul élément à envisager un départ.

« Je suis concentré uniquement sur cette saison et sur la qualification en Ligue des Champions. Et tout ce qu’on peut dire sur la suite, après juin, ce n’est pas le moment d’en parler aujourd’hui », indiquait Morgan Sanson en février dernier, laissant ainsi planer un sérieux doute sur son avenir à l’OM. D’ailleurs, alors qu’il est annoncé avec insistance sur le départ, la tendance semble clairement se confirmer pour Sanson… ainsi qu’un autre milieu de terrain de l’OM !

Sanson et Lopez sur le départ ?

Comme l’a révélé L’Equipe mercredi, Morgan Sanson rêverait d’évoluer en Premier League, et l’OM étant en quête de liquidités, cet été semble être le moment idéal pour changer d’air. Du coup, l’ancien Montpelliérain aurait chargé le célèbre agent Pini Zahavi de lui trouver un club anglais, et des échanges se tiendrait avec plusieurs cadors. De plus, le quotidien sportif a indiqué que Maxime Lopez se voyait également quitter l’OM puisqu’il a disposé d’un temps de jeu limité cette saison sous les ordres d’André Villas-Boas.