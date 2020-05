Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien décidé de passer la seconde pour Alex Telles !

Publié le 21 mai 2020 à 0h15 par B.C.

Ce mercredi, le 10 Sport vous a révélé l'ouverture de négociations officielles entre le PSG et Porto pour Alex Telles. Une avancée qui se confirme un peu plus avec les dernières informations du Parisien.

Si le PSG va disposer de peu de moyen cet été en raison de la crise du coronavirus, Leonardo va tout de même devoir se montrer actif pour remplacer les joueurs en fin de contrat. Cela concerne notamment le flanc gauche de la défense puisque Layvin Kurzawa ne sera pas prolongé. D'après les informations exclusives du 10 Sport , Leonardo a décidé de miser sur Alex Telles pour remplacer l'international français, et des discussions sont déjà en cours entre le PSG et le FC Porto concernant le latéral gauche brésilien, représenté par Pini Zahavi, proche de l'environnement parisien. Le club de la capitale a donc une vraie carte à jouer malgré la concurrence, même si les Portugais réclament 30M€ pour leur joueur, qui ne dispose pourtant plus que d'un an de contrat. Et ce mercredi soir, une nouvelle information est venue confirmer cet intérêt.

Ca se confirme pour Alex Telles