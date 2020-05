Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit oublier cette piste pour remplacer Thomas Meunier !

Publié le 21 mai 2020 à 10h45 par T.M.

Devant assurer la succession de Thomas Meunier cet été, Leonardo n’aurait que très peu de chances d’attirer Diogo Dalot au PSG. Explications.

A l’occasion du prochain mercato estival, Leonardo va devoir résoudre un énorme chantier au sein de la défense du PSG. En effet, le directeur sportif doit faire avec les fins de contrat de Thiago Silva, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier. Alors que le Brésilien pourrait encore prolonger, pour ce qui est du Français et du Belge, une prolongation ne semble pas d’actualité. De nouveaux latéraux sont donc attendus au PSG cet été. Et à droite, pour oublier Meunier, Leonardo a coché différents noms pour trouver l’heureux élu. Une recrue qui ne devrait toutefois pas se nommer Diogo Dalot (Manchester United).

Manchester United compte sur lui !