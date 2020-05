Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lâcherait pas l'affaire pour Theo Hernandez !

Publié le 21 mai 2020 à 7h45 par B.C.

Même si le PSG est positionné sur Alex Telles pour remplacer Layvin Kurzawa, Leonardo n'aurait pas lâché la piste menant à Theo Hernandez, latéral gauche de l'AC Milan.

Leonardo s'active pour remplacer Layvin Kurzawa. Alors que l'international français ne prolongera pas son contrat avec le PSG, l'Italo-brésilien multiplie les pistes pour renforcer le flanc gauche de la défense. Selon nos informations, le PSG et le FC Porto ont ouvert les négociations pour Alex Telles, et le club de la capitale est également en discussions avec les représentants du Brésilien. Cependant, tout n'est pas encore gagné pour Leonardo puisque les Portugais espèrent récupérer au moins 30M€, et plusieurs clubs lorgnent également Alex Telles. Le PSG étudierait donc d'autres pistes, dont celle menant à Theo Hernandez.

Leonardo ne lâche pas Theo Hernandez