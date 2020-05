Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi à l’origine d’un échec XXL pour le PSG ?

Publié le 21 mai 2020 à 9h00 par D.M.

Le PSG aurait dégainé une première offre pour Miralem Pjanic. Mais le milieu de terrain n’aurait d’yeux que pour le FC Barcelone où il pourrait évoluer aux côtés de Lionel Messi.

Présent depuis 2016 à la Juventus, Miralem Pjanic fait l’objet d’une bataille acharnée. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 24 avril dernier, le PSG a pris contact avec l’agent du milieu de terrain afin d’évoquer un possible transfert. Mais le club parisien a vu le FC Barcelone s’ajouter à la liste des prétendants. La Gazzetta dello Sport annonçait même le 8 mai dernier que Miralem Pjanic aurait donné son accord pour rejoindre la Catalogne lors du prochain mercato. Ce jeudi, la presse espagnole confirme que le joueur bosnien aurait bien donné sa préférence au FC Barcelone.

Pjanic veut jouer avec Lionel Messi