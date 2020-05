Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Monchi pourrait rendre un énorme service à Frank McCourt !

Publié le 21 mai 2020 à 11h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM est en proie à de sérieuses difficultés financières, le club phocéen devrait vendre plusieurs éléments lors du prochain mercato estival. Et le FC Séville, un an après Lucas Ocampos, pourrait de nouveau aller piocher dans l’écurie de Frank McCourt.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM aura impérativement besoin de vendre cet été. Surveillé de très près par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, le club phocéen devrait enregistrer au moins 60M€ de ventes afin d’éviter toute sanction de la part de la haute instance européenne. Pour se faire, les dirigeants olympiens ne devraient donc refuser aucune offre jugée convenable pour n’importe lequel de leurs joueurs, et un club de renom à l’étranger pourrait faire les affaires de l’OM au cours du mercato.

Séville vise deux joueurs de l’OM

Mundo Deportivo révèle ce jeudi que Monchi, le directeur sportif du FC Séville, aurait des vues sur deux joueurs actuels de l’OM : Maxime Lopez et Bouna Sarr. Après avoir réalisé une très bonne opération l’année dernière avec Lucas Ocampos, qui s’est rapidement imposé comme un élément indispensable du club andalou, Monchi voudrait donc refaire affaire avec l’OM. Une aubaine pour Maxime Lopez, qui n’est pas entré dans les plans d’André Villas-Boas cette saison et qui n’a plus qu’une année de contrat avec l’OM, ainsi que pour Bouna Sarr qui doit toujours composer avec la concurrence d’Hiroki Sakai au Vélodrome. D’ailleurs, comme l’a révélé L’Equipe mercredi, le Borussia Mönchengladbach aurait également des vues sur le latéral droit marseillais…

L’OM devrait en profiter

Mais la véritable aubaine de ce dossier, elle est pour Frank McCourt. Le propriétaire américain de l’OM, qui a déjà consenti à de lourds investissements depuis son arrivée à la tête du club en 2016 et qui se trouve désormais dans la ligne de mire de l’UEFA, pourrait ainsi espérer récupérer une très belle somme s’il parvenait à céder Maxime Lopez et Bouna Sarr au FC Séville. Et Monchi, qui est habitué à réaliser de jolis coups sur le marché des transferts, pourrait ainsi se muer en sauveur de l’OM étant donné que son apport financier avec les recrutements de Lopez et Sarr pourraient clairement assainir les finances phocéennes. Reste désormais à savoir si le FC Séville passera prochainement à l’action…