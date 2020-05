Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une tendance claire pour l'avenir d'Ivan Rakitic ?

Publié le 21 mai 2020 à 10h30 par La rédaction

Alors que le nom d’Ivan Rakitic est associé à plusieurs transactions pour le FC Barcelone, la presse espagnole fait une nouvelle révélation à ce sujet.

Depuis plusieurs semaines, Ivan Rakitic fait beaucoup parler de lui. Le Barça souhaiterait se débarrasser du milieu de terrain dont il ne reste plus qu’un an de contrat et qui ne devrait pas être prolongé par le club. Afin d’éviter de le voir partir libre, le Barça songerait d'ailleurs à le céder dès cet été. Dernièrement, son nom est apparu dans plusieurs dossiers chauds du Barça. Rakitic a été annoncé comme une monnaie d’échange entre le Barça et la Juventus pour Miralem Pjanic ou encore à l’Inter dans le cadre du transfert de Lautaro Martinez. Mais la vérité serait toute autre.

Rakitic dans aucune transaction du Barça