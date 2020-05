Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce témoignage lourd de sens sur la succession de Setién !

Publié le 21 mai 2020 à 10h00 par D.M.

Conseiller de Josep Maria Bartomeu, Carles Rexach a indiqué que le FC Barcelone était proche de signer Ronald Koeman. Un transfert qui n’a pas vu le jour, mais qui pourrait intervenir dans le futur.

Joueur du FC Barcelone entre 1989 et 1995, Ronald Koeman avait bien failli faire son retour en Catalogne. Le nom de l’actuel sélectionneur des Pays-Bas avait été évoqué par la presse espagnole au moment du départ d’Ernesto Valverde en janvier dernier. Ronald Koeman avait par ailleurs confirmé l’existence d’une clause dans son contrat lui permettant de quitter son poste pour rejoindre le FC Barcelone. Le transfert n’a pas vu le jour et Quique Setién est venu prendre la place laissée vacante. Mais le technicien néerlandais ne ferme pas la porte à un retour comme il l’avait confié le 28 avril dernier : « Quand j’ai commencé ma carrière d’entraîneur, j’ai toujours dit que j’avais deux rêves : être le sélectionneur de mon pays et entraîner le Barça. Actuellement ce n’est pas le moment ? Non ».

« Koeman reviendra au Barça »