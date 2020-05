Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Simeone pourrait récupérer un gros nom de Zidane, mais...

Publié le 21 mai 2020 à 8h30 par B.C.

N'étant plus désiré par Zinedine Zidane, James Rodriguez pourrait quitter le Real Madrid cet été. Le Colombien privilégerait une arrivée du côté de l'Atlético, mais son salaire imposant poserait problème.

L'avenir de James Rodriguez passera obligatoirement par un départ du Real Madrid cet été. En effet, le Colombien n'entre pas dans les plans de Zinedine Zidane et verra son contrat prendre fin en 2021. Difficile d'imaginer dans ces conditions une prolongation chez les Merengue . James Rodriguez sera donc poussé vers la sortie cet été, et plusieurs clubs s'intéresseraient à lui, à l'image d'Everton et de l'Atlético de Madrid. Le milieu offensif aurait déjà une préférence pour son avenir, mais son salaire pourrait tout faire capoter.

James Rodriguez doit tirer un trait sur son gros salaire