Mercato - Barcelone : Quique Setien décisif pour l’avenir d’Ivan Rakitic ?

Publié le 20 mai 2020 à 23h30 par T.M.

A l’approche du mercato estival, l’avenir d’Ivan Rakitic fait de plus en plus parler. Toutefois, le Croate n’aurait aucune envie d’aller voir ailleurs et compterait sur Quique Setien pour cela.

L’été dernier, avec l’arrivée de Frenkie De Jong, Ivan Rakitic a perdu son statut d’intouchable au FC Barcelone. Après avoir fait le bonheur du club catalan ces dernières heures, le Croate n’entrait ainsi plus dans les plans d’Ernesto Valverde. Toutefois, au cours de la saison, Quique Setien est venu remplacer El Txingurri, ce qui a rebattu les cartes au sein du club catalan. Rakitic a alors retrouvé du temps de jeu, mais sa situation fait actuellement énormément parler. En effet, l’ancien du FC Séville n’a plus qu’un an de contrat et pour éviter de le voir partir libre dans un an, le Barça chercherait à s’en séparer dès cet été, l’incluant notamment des opérations avec la Juventus ou l’Inter Milan. Toutefois, le principal intéressé a lui d’autres idées pour son avenir.

Rakitic et la confiance Setien…