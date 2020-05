Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud prêt à repasser à l'action pour Villas-Boas ? La réponse !

Publié le 21 mai 2020 à 11h00 par A.M.

Alors que l'André Villas-Boas a récemment refusé une prolongation de contrat transmise par l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud serait réticent à l'idée de revenir immédiatement à la charge.

Depuis l'annonce du départ d'Andoni Zubizarreta, l'avenir d'André Villas-Boas semble s'inscrire en pointillés du côté de l'Olympique de Marseille. Et pour cause, le technicien portugais a plusieurs fois répété qu'il liait son avenir à celui du dirigeant basque, qui n'est plus le directeur sportif du club phocéen depuis une semaine. Toutefois, l'OM tente de conserver son entraîneur et révélait même par le biais d'un communiqué lui avoir transmis une prolongation de contrat : « Lundi 18 en fin de journée, le club a fait parvenir à André Villas-Boas une proposition de prolongation de contrat de 2 ans (saisons 2021/22 et 2022/23) + 1 année en option (2023/24), si l’OM est qualifié en Champions League cette année-là ». Mais André Villas-Boas a décliné cette offre.

Eyraud ne compte pas faire une nouvelle offre tout de suite