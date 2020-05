Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va recevoir une mauvaise nouvelle pour Icardi !

Publié le 23 mai 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 23 mai 2020 à 8h23

Bien décidé à revoir le tarif de Mauro Icardi à la baisse, Leonardo aurait tenté une première offensive à 50M€ + 10M€ de bonus. Mais l'Inter Milan devrait refuser et camper sur ses positions. Pour le moment.

La priorité du mercato semble clairement établie aux yeux de Leonardo. En effet, le directeur sportif du PSG compte avant tout régler le cas Mauro Icardi. Et pour cause, le club de la capitale dispose d'une option d'achat fixée à 70M€ et qui arrive à échéance le 31 mai. Toutefois, avec la crise du Covid-19, les finances des clubs de football ont été largement impactées, et le PSG ne compte pas débourser autant pour s'offrir Mauro Icardi puisqu'une telle somme fragiliserait la position parisienne pour le reste du mercato alors que de nombreux autres postes sont à renforcer. Dans cette optique, Leonardo tenterait de négocier une ristourne et s'apprêterait même à formuler une offre de 50M€ + 10M€ de bonus à l'Inter Milan.

L'Inter ne lâche rien pour Icardi