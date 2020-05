Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande priorité de Leonardo se confirme !

Publié le 22 mai 2020 à 15h45 par A.M.

Prêté avec option d'achat par l'Inter Milan l'été dernier, Mauro Icardi est la grande priorité du PSG, qui dispose d'une option d'achat fixée à 70M€ pour s'attacher de manière définitive les services de l'attaquant argentin.

L'été dernier, en toute fin de mercato, Leonardo a obtenu le prêt avec option d'achat de Mauro Icardi. En délicatesse à l'Inter Milan, le buteur argentin était censé incarner la succession d'Edinson Cavani dont le contrat arrive à échéance le 30 juin. Et alors qu'il a rapidement été établi que le PSG conserverait l'attaquant au-delà de cette saison. Toutefois, entre sa baisse de régime en début d'année et la crise du Covid-19, tout a été relancé dans ce dossier. En coulisse, Leonardo tenterait d'obtenir une ristourne et refuserait de payer les 70M€. A tel point que d'après les informations de Gianluca Di Marzio, le PSG aurait transmis une première offre à l'Inter Milan de 50M€ + 10M€ de bonus facilement atteignables.

Icardi est bien la priorité de Leonardo