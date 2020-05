Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi au cœur d’un deal colossal l'été prochain ?

Publié le 22 mai 2020 à 12h30 par La rédaction

Courtisé par la Juventus pour la saison prochaine, Mauro Icardi est toujours dans l’incertitude pour son avenir. Le PSG n’a toujours pas pris de décision définitive pour son avenir, et l’Inter Milan ne souhaite pas le conserver. Cependant, l’Argentin pourrait faire partie d’un deal colossal avec la Vieille Dame…

L’avenir de Mauro Icardi n’est toujours pas scellé. Prêté par l’Inter Milan au PSG jusqu’à la fin de la saison, l’attaquant international argentin réalise un beau premier exercice en Ligue 1, avec 20 buts marqués en 31 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot parisien. Le PSG, qui est en passe de perdre Edinson Cavani à l’issue de la saison (fin de contrat), réfléchirait toujours concernant l’avenir de Mauro Icardi. En effet, l’international argentin se verrait plus retourner en Italie, mais le PSG doit toujours se trouver un attaquant, et Icardi serait la solution parfaite. Pourtant, elle sera très onéreuse, ce qui freinerait le PSG…

Acheter pour mieux revendre ?

Ainsi, comme révélé par Calciomercato , un deal colossal pourrait être articulé autour de l’Argentin. En effet, le PSG dispose d’une option d’achat de 70 millions d’euros fixée par l’Inter Milan. Initialement de 110 millions d’euros, cette option d’achat avait été revue à la baisse par les Nerazzuri . Leonardo jugerait encore cette option d’achat trop onéreuse, et prendrait son temps avant de prendre une décision… ce qui n’arrangerait pas la Juventus. La Vieille Dame ciblerait en effet l’international argentin pour renforcer son attaque, et attendrait un mouvement de la part du PSG, qui reste prioritaire dans ce dossier. Le PSG pourrait donc acheter Mauro Icardi, pour ensuite le revendre en Italie, où la Juve est donc très intéressée, mais devrait alors payer 15 millions d’euros de plus à l’Inter Milan. Un deal encore plus onéreux, mais qui pourrait rapporter gros…

Alex Sandro vers le PSG ?

Toujours d’après les informations du média transalpin, Leonardo aurait prospecté du côté de la Juventus, afin de trouver des joueurs potentiellement intéressants pour le PSG. Et le directeur sportif brésilien aurait jeté son dévolu sur son compatriote Alex Sandro. Le latéral gauche de 29 ans ne serait pas forcément retenu par la Juve, qui serait actuellement en pleine négociation pour faire venir Emerson Palmieri, le latéral gauche de Chelsea. Un deal entre le PSG et la Juventus, incluant un échange entre Mauro Icardi et Alex Sandro en plus d’une compensation financière, est donc évoqué par le média italien comme étant une possibilité à ne pas négliger, alors que le PSG a ouvert officiellement les négociations avec Alex Telles. Affaire à suivre...