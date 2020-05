Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Meunier aurait quatre pistes XXL pour cet été !

Publié le 22 mai 2020 à 11h15 par A.D.

L'Inter aurait oublié l'idée de recruter Nelson Semedo, mais voudrait désormais concentrer ses efforts sur Thomas Meunier. Toutefois, les Nerazzurri seraient contraints de se frotter à Tottenham, Manchester United et le Borussia Dortmund pour le latéral droit du PSG.

Thomas Meunier ne manquerait pas de prétendants. En fin de contrat à l'issue du mois de juin, l'arrière droit belge serait de plus en plus proche de quitter le PSG. D'autant qu'il bénéficierait d'une belle cote de popularité. Comme Le 10 Sport vous l'a précisé en exclusivité, le Borussia Dortmund est une piste à prendre au sérieux pour Thomas Meunier. Selon nos informations du 5 avril, le club de la Ruhr s'intéresse de près à l'arrière droit du PSG et ce dernier est ouvert à l'idée de rejoindre le BVB . Toutefois, Dortmund ne serait pas la seule destination possible pour Thomas Meunier.

Une bataille entre Conte, Mourinho, Solskjaer et Favre pour Meunier ?

D'après les indiscrétions de Calciomercato.it , rapportées par Francesc Aguilar sur son compte Twitter , l'Inter aurait abandonné l'idée de recruter Nelson Semedo (Barcelone) et serait désormais focalisé sur Thomas Meunier. A en croire le média transalpin, les Nerazzurri seraient dans l'obligation de batailler ferme sur ce dossier, puisque Tottenham, Manchester United et le Borussia Dortmund - comme nous vous l'avons annoncé - seraient également dans le coup. Reste à savoir qui d'Antonio Conte, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer ou Lucien Favre obtiendra gain de cause pour Thomas Meunier.