Mercato : Slimani se prononce sur son avenir à l'AS Monaco !

Publié le 22 mai 2020 à 11h20 par La rédaction mis à jour le 22 mai 2020 à 11h32

Alors que le prêt de Islam Slimani à Monaco arrive bientôt à expiration, le buteur algérien ne souhaiterait pas quitter la Principauté.