Mercato - PSG : La grande priorité de l'ASSE est à Paris !

Publié le 22 mai 2020 à 8h45 par A.M.

Alors qu'il n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel au PSG, Adil Aouchiche est bien la grande priorité de Claude Puel dans le cadre de son projet de rajeunissement de son effectif. Toutefois, ce dossier s'annonce compliqué compte tenu des exigences salariales du jeune parisien.

Cet été l'AS Saint-Etienne devrait vivre un mercato assez particulier. En effet, ces derniers jours, Claude Puel dressait un constat peu reluisant des finances stéphanoises : « Le club reste solide. Mais il doit essayer de diminuer la masse salariale. Les transferts à 4 ou 5 M€ ne seront plus possibles . » Une déclaration qui va dans le sens de ce que vous révélait le10sport.com en février dernier, à savoir que la tendance est à un rajeunissement de l'effectif. Il faut dire que l'objectif sera d'alléger la masse salariale du club en se séparant de plusieurs cadres qui disposent d'un gros salaire. Une fois cette tâche accomplie, Claude Puel voudra attirer de jeunes joueurs au fort potentiel. A l'image d'Adil Aouchiche (17 ans).

Aouchiche est la priorité de l'ASSE