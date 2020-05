Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ruffier prêt à entamer un bras de fer avec sa direction ?

Publié le 22 mai 2020 à 0h15 par D.M.

L’ASSE ne compte plus sur Stéphane Ruffier et voudrait le vendre lors du prochain mercato. Mais le portier ne voudrait pas renoncer à son salaire de 200 000 € mensuel et refuserait de quitter le Forez.

Indispensable il y a quelques années, Stéphane Ruffier a aujourd'hui perdu son statut. Au cours d’un entretien pour Le Progrès , Claude Puel avait annoncé que Jessy Moulin serait gardien numéro un la saison prochaine : « J'ai eu une discussion avec Stéphane pour lui dire que Jessy démarrera la saison. (...) Stéphane possède encore un an de contrat et je respecterai sa décision. Nous étudierons, s'il le souhaite, toute possibilité qui se présentera . » Sous contrat jusqu’en juin 2021, Stéphane Ruffier pourrait donc quitter l’ASSE cet été et pourrait par la même occasion permettre à son club de renflouer ses caisses. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, Montpellier s’est positionné dans ce dossier, mais le transfert est compliqué en raison notamment du salaire du gardien stéphanois.

Ruffier ne veut pas renoncer à son salaire