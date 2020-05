Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Moussa Diaby évoque deux dossiers sensibles du moment !

Publié le 21 mai 2020 à 23h15 par La rédaction

Alors que la question de l’avenir des jeunes sera encore une des préoccupations du PSG cet été, Moussa Diaby donne son avis sur Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche.

Que va faire le PSG de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche ? C’est une question qui devrait agiter le mercato 2020. Le club parisien se retrouve dans une situation compliquée avec ses jeunes. Tanguy Kouassi n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le club et pourrait quitter le club, et le défenseur serait d’ailleurs courtisé par le Milan AC. Adil Aouchiche se trouve dans le même cas, une situation qui n’aurait pas échappé à l’AS Saint-Etienne. Moussa Diaby, lui aussi issu du centre de formation du PSG et aujourd’hui au Bayer Leverkusen, s’est exprimé à ce sujet.

Moussa Diaby conseille Kouassi et Aouchiche