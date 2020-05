Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Perrin poussé à la retraite par… Claude Puel ?

Publié le 22 mai 2020 à 0h45 par D.M.

Loïc Perrin voudrait poursuivre son aventure à l’ASSE jusqu’en 2021. Mais Claude Puel ne l'entendrait pas de cette oreille et voudrait se séparer de son joueur.

Loïc Perrin est à la croisée des chemins. Agé de 34 ans et en fin de contrat avec l’ASSE, le défenseur central a peut-être disputé le 9 février dernier face à Montpellier son dernier match sous le maillot des Verts. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 7 mai dernier, Roland Romeyer est ouvert à une prolongation d’une année supplémentaire pour Loïc Perrin. Mais Claude Puel ne souhaite pas conserver l’international français dans son effectif. Président du conseil de surveillance, Bernard Caïazzo avait indiqué que ce serait bien le technicien qui aurait le dernier mot dans ce dossier : « Tout dépendra de sa condition physique, m'a dit le coach. Et Roland Romeyer pense pareil. À l'ASSE, c'est le coach qui décide. Les décisions sont prises par le directoire. Tout dépend du physique de Loïc. Et je suis d'accord avec cette vision . »

Perrin se laisse le temps de la réflexion