Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Timo Werner reçoit un conseil pour son avenir !

Publié le 22 mai 2020 à 0h30 par Th.B.

Coéquipier de Timo Werner, Yussuf Poulsen a incité l’international allemand à snober les intérêts du FC Barcelone, de Liverpool ou encore du Bayern Munich pour poursuivre sa progression au Red Bull Leipzig.

Attaquant du Red Bull Leipzig et grande promesse de la Mannschaft , Timo Werner (24 ans) est contractuellement lié au quart de finaliste de Ligue des champions jusqu’en juin 2023. Cependant, l’international allemand semblerait avoir pris la décision de se lancer un nouveau challenge, et ce dès cet été. Le10sport.com vous a fait un point sur ce dossier sur les intérêts de l’Inter, du Bayern Munich ainsi que de Liverpool. Entraîneur des Reds , Jürgen Klopp a contacté à de multiples reprises Werner pour lui dresser le projet qu’il a pour lui du côté du club de la Mersey . À la recherche d’un successeur à Luis Suarez, le FC Barcelone penserait à Timo Werner en cas d’échec dans le dossier Lautaro Martinez. Et alors que Liverpool semblerait mener la danse, Werner est incité à continuer à Leipzig.

Compère d’attaque de Werner à Leipzig, Poulsen a fait passer un message clair