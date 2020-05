Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une concurrence titanesque pour Nelson Semedo ?

Publié le 22 mai 2020 à 10h30 par A.D.

Alors qu'il ne ferait plus l'unanimité au FC Barcelone, Nelson Semedo pourrait être poussé vers la sortie cet été ou être inséré dans une grosse opération. La Juventus, l'Inter, le Bayern, Manchester City et le PSG seraient prêts à en découdre pour récupérer le latéral droit portugais.

Nelson Semedo affolerait l'Europe. Transféré au FC Barcelone à l'été 2017, le latéral droit portugais aurait pu faire ses valises lors du dernier mercato estival. Toutefois, la direction du Barça aurait bloqué son départ. Aujourd'hui, la situation de Nelson Semedo aurait totalement changé. Alors qu'il ne serait plus un intouchable à Barcelone, l'ex-pensionnaire de Benfica pourrait être sacrifié par sa direction cet été. Une information qui n'aurait pas échappée à plusieurs écuries européennes.

La Juve, l'Inter, le Bayern, City et le PSG à la lutte pour Semedo ?