Mercato - PSG : Leonardo viserait un coup XXL au FC Barcelone !

Publié le 22 mai 2020 à 10h15 par T.M.

Malgré Keylor Navas, Leonardo chercherait encore un gardien au PSG. Et pour cela, le Brésilien pourrait bien aller regarder du côté du FC Barcelone.

Décidément, le PSG n’en aurait toujours pas terminé avec ses gardiens. Alors que l’arrivée de Keylor Navas devait résoudre cela l’été dernier, Leonardo verrait à plus long terme et préparer aussi l’avenir. Le directeur sportif parisien se serait ainsi mis en quête d’un nouveau portier pour jouer le rôle de doublure. Plusieurs noms sont alors revenus dans les médias à l’instar d’André Onana ou encore Gianluigi Donnarumma. Toutefois, Leonardo pourrait finalement voir plus grand que cela et s’attaquer à l’un des meilleurs gardiens du monde : Marc-André ter Stegen (FC Barcelone).

Le PSG parmi les prétendants pour Ter Stegen ?