Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho aurait trois pistes pour se relancer !

Publié le 22 mai 2020 à 9h30 par La rédaction

Après une saison compliquée en prêt du côté du Bayern Munich, Philippe Coutinho ne devrait pas rester au FC Barcelone la saison prochaine. Et plusieurs clubs de Premier League auraient déjà manifesté leur intérêt pour signer l’international brésilien…

L’avenir de Philippe Coutinho semble toujours flou. Prêté au Bayern Munich jusqu’à la fin de la saison, l’international brésilien ne sera pas conservé par le Rekordmeister , qui disposait d’une option d’achat de 120 millions d’euros pour faire venir le Brésilien. Une chose semble pourtant sûre pour Coutinho : il ne devrait pas être conservé par le FC Barcelone, l’ailier ne s’étant jamais adapté au jeu barcelonais. Et la Premier League serait à fond sur lui…

Chelsea, Manchester United et Leicester évoqués