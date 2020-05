Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Stéphane Ruffier prend une décision radicale pour son avenir !

Publié le 22 mai 2020 à 10h45 par A.M.

En froid avec Claude Puel, Stéphane Ruffier aurait refusé d'assumer le rôle de doublure de Jessy Moulin tout en écartant pas l'hypothèse de rester à l'ASSE et y faire une saison blanche. Une situation qui place le club du Forez dans une position très délicate.

Depuis le 21 février dernier et le choix de Claude Puel de se passer de Stéphane Ruffier au profit de Jessy Moulin, l'entraîneur des Verts et l'ancien Monégasque sont en froid. Une situation qui n'est pas prêt de s'apaiser, puisque Claude Puel a d'ores et déjà tranché pour la saison prochaine. « J'ai eu une discussion avec Stéphane pour lui dire que Jessy démarrera la saison (...) Il a eu une opportunité et Jessy a su la saisir. Ce sont deux très bons gardiens dans deux styles différents », confiait récemment l'ancien entraîneur de Leicester. Autrement dit, Jessy Moulin sera bien titulaire la saison prochaine. Une situation qui ne passe pas auprès de Stéphane Ruffier dont le contrat prend fin en juin 2021.

Ruffier refuse d'être une doublure