EXCLU - Mercato : Thauvin n’a toujours aucune nouvelle de l’OM…

Publié le 22 mai 2020 à 9h00 par La rédaction

Toujours sans nouvelle de l’OM pour une éventuelle prolongation de son contrat, Florian Thauvin reste un garçon très courtisé à l’approche du mercato estival. A l’étranger mais aussi en France.

Du neuf dans le dossier Thauvin ? Du côté de l’OM, c’est un silence de plomb qui règne et dure depuis des mois. Les dirigeants marseillais ne donneraient pas signe de vie aux représentants du joueur quant à la possibilité d’évoquer ou envisager une prolongation de son contrat, qui prend fin en juin 2021. Pourtant, c’est bien dans l’intention phocéenne que de le prolonger. Comme révélé par le10sport.com , cela fait même partie des priorités du club, qui n’envisage pas de le vendre cet été, contrairement à bien d’autres joueurs (Kamara, Sanson, Caleta-Car,…). Mais Florian Thauvin voit les semaines passer et la situation s’enliser dans une inertie aussi impensable qu’inquiétante. Car si l’OM ne propose rien à son joueur star, c’est tout simplement parce que les finances du club sont dans un état proche du KO. Et que Jacques-Henri Eyraud ne peut absolument rien proposer à ses joueurs. Encore plus dans la situation actuelle, minée par le départ d’Andoni Zubizarreta et l’attente autour d’André Villas-Boas, qui pourrait lui emboîter le pas.

Nice s’est renseigné