Mercato - OM : Que doit faire André Villas-Boas pour son avenir ?

Publié le 22 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

Depuis quelques jours, le flou est total concernant l’avenir d’André Villas-Boas à l’OM. Que doit alors faire l’entraîneur portugais ?

L’OM traverse actuellement une énorme crise. Malgré de bons résultats sportifs, récompensés par une qualification en Ligue des Champions, le club phocéen est secoué par les tensions au sein de l’organigramme. Tout est ainsi parti du départ d’Andoni Zubizarreta, il y a un peu plus d’une semaine désormais. L’Espagnol a laissé sa place de directeur sportif de l’OM, jetant alors un froid sur l’avenir d’André Villas-Boas, qui avait lié son destin à celui de Zubizarreta. Le Portugais pourrait alors l’imiter et l’inquiétude est immense sur la Canebière. Un problème XXL que la direction phocéenne voudrait résoudre en prolongeant le contrat du Special Two, actuellement lié jusqu’en 2021 avec l’OM.

Encore un an pour Villas-Boas ?