EXCLU - Mercato - OM : Rennes s’attaque à Boulaye Dia (Reims)

Publié le 22 mai 2020 à 16h15 par Alexis Bernard

Courtisé par l’OM, Boulaye Dia est également dans le viseur de Rennes, qui dispose bien plus de moyens que l’écurie phocéenne.

L’OM s’intéresse à Boulaye Dia depuis plusieurs mois. Mais les finances marseillaises sont dans un état qui ne permet aucune action, même les plus minimes. Les prolongations de contrat sont au point mort, comme le10sport.com l’a notamment indiqué pour des dossiers comme Florian Thauvin. Même pour Alvaro Gonzalez, Jacques-Henri Eyraud tenterait de négociation son option d’achat… Faute de pouvoir avancer sur le moindre dossier, l’OM voit la concurrence s’organiser. Et pour Boulaye Dia, il y a des adversaires ambitieux.

Nice et Rennes mieux positionnés

Selon nos informations, Rennes a des intentions très claires envers Boulaye Dia dans l’optique du prochain mercato. Les Bretons sont très chauds à l’idée de le récupérer et envisagent des actions en ce sens. Dans la short-list rennaise, au sein de laquelle on retrouve également Denis Bouanga (ASSE), Boulaye Dia pourrait être le gros dossier de l’été du côté de Julian Stéphan. A 23 ans, l’attaquant rémois auteur de 7 buts cette saison n’a plus que deux ans de contrat et prépare son départ cet été. L’OGC Nice est aussi parfaitement positionnée. L’OM ne peut rien faire et parait aujourd’hui incapable de rivaliser avec Rennes et Nice, bien décidé à faire bouger les choses dans les semaines à venir. A l’écoute, Reims espère récupérer un joli billet pour ce talent déniché il y a deux ans à Jura Sud.