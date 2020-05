Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une solution inattendue pour relancer Ousmane Dembélé ?

Publié le 22 mai 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Dans une situation plus que compliquée au FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait être sacrifié par sa direction cet été. Alors que seul le PSG aurait les moyens financiers pour recruter l'ailier français, le Barça songerait à le prêter et à payer une grande partie de son salaire sous conditions.

Le Barça étudierait toutes les options pour se séparer d'Ousmane Dembélé. Lors de l'été 2017, le champion du monde français a rejoint le FC Barcelone avec l'immense responsabilité de pallier le départ de Neymar. En presque trois saisons sous les couleurs du club blaugrana, Ousmane Dembélé est très loin d'avoir rempli sa mission. Victime de blessures à répétitions, l'ancien du Stade Rennais n'est pas parvenu à démontrer toute l'étendue de son talent au FC Barcelone. Et les difficultés rencontrées par Ousmane Dembélé ces dernières saisons pourraient provoquer son départ lors du prochain mercato estival. En effet, le Barça songerait de plus en plus à se séparer d'Ousmane Dembélé cet été, quand ce dernier n'envisage pas du tout un départ. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité le 15 mai, l'ailier de 23 ans veut absolument poursuivre son aventure à Barcelone.

Le PSG toujours en embuscade pour Ousmane Dembélé ?

Alors qu'il pourrait pousser Ousmane Dembélé vers la sortie cet été, le FC Barcelone devrait avoir beaucoup de mal à trouver preneur. D'après les indiscrétions de TMW , seul un club aurait la capacité d'assumer le transfert du Français. Et il s'agirait du PSG. A en croire le média transalpin, le club de la capitale serait l'unique écurie à s'être intéressée à Ousmane Dembélé ces derniers mois et à avoir les moyens d'assumer à la fois le transfert et le salaire du Barcelonais, qui avoisinerait les 12M€ (hors bonus). Bien que le Barça ne pourrait réclamer qu'une somme proche de 42M€ pour ne pas réaliser de pertes avec Ousmane Dembélé. Au vu de la situation, Eric Abidal, secrétaire technique du FC Barcelone, pourrait se résoudre à prêter son attaquant français.

Vers un prêt en Italie pour Ousmane Dembélé ?