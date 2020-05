Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé, carrière en danger ?

Publié le 21 mai 2020 à 14h30 par La rédaction

Trop souvent blessé du côté du FC Barcelone, Ousmane Dembélé a connu de nombreux coups d’arrêt à son ascension fulgurante et se contente de seulement quelques bouts de matchs du côté de Barcelone. L’heure du départ a peut-être sonné pour le Français…

Le 4 février dernier, nous apprenions qu’Ousmane Dembélé subissait de nouveau une blessure. Cette fois, c’est un claquage tendineux. Et la saison est annoncée terminée pour l’international français de 22 ans. Une blessure qu’il connaît malheureusement bien, puisque c’est la même qu’il avait contractée quelques mois plus tôt, en novembre dernier. Désormais considéré comme presque indésirable au FC Barcelone, la question d’un départ se pose pour Ousmane Dembélé…

Le Barça, ça ne lui réussit pas

Depuis son arrivée au FC Barcelone à l’été 2017, Dembélé a connu pas moins de 9 blessures, dont 4 rien que cette saison 2019/2020. Un constat énorme et qui est sans appel : le FC Barcelone ne réussit pas à Ousmane Dembélé. Si ses statistiques sont loin d’être alarmantes chez les Blaugrana (74 rencontres disputées pour 19 buts et 17 passes décisives), c’est loin d’être suffisant pour un joueur aussi talentueux et prometteur que lui. Le parallèle peut être fait avec Gareth Bale, qui a lui aussi connu de nombreuses blessures depuis son arrivée en Espagne du côté du Real Madrid en provenance de Tottenham en 2013 (23 blessures depuis 2013 au Real Madrid).

Une hygiène de vie souvent remise en cause

Outre ces blessures à répétition, Ousmane Dembélé est également critiqué pour son hygiène de vie au FC Barcelone. Très souvent en retard aux entraînements, plusieurs fois absent à des tests médicaux obligatoires fixés par le club, l’international français a souvent été visé par les critiques. Dommage, quand on connaît le talent du footballeur, que même les blessures ne peuvent cacher. Plusieurs coéquipiers de l’international français ont même plusieurs fois manifesté leur ras-le-bol quant au laisser aller de l’attaquant français (notamment Luis Suarez ou encore Gérard Piqué).

Un départ pour se relancer ?

Ainsi, le FC Barcelone en est progressivement venu à le considérer comme de plus en plus indésirable. Si le talent du joueur est indéniable, il lui reste encore à prouver et s’installer au plus haut niveau. Et si ça ne fonctionne pas en Espagne, il pourrait être condamné à aller voir ailleurs. Après avoir joué en Ligue 1 au Stade Rennais et en Bundesliga avec le Borussia Dortmund, Dembélé pourrait encore changer d’horizon et partir direction la Premier League. Car en effet, les médias anglais parlent beaucoup d’un intérêt de plusieurs clubs anglais pour l’international français, et notamment Chelsea, qui cherche toujours le digne successeur d’Eden Hazard. Si un transfert est plus que jamais envisageable, la Premier League pourrait être intéressante pour un joueur dont le profil correspond parfaitement avec celui de ce championnat (rapide, dribbleur, provocateur, il pourrait faire mal à beaucoup de défenses assez lentes de Premier League où les équipes ont tendance à rapidement se projeter vers l’avant). Cependant, c’est un championnat dur et rugueux et Dembélé devra travailler sur son hygiène de vie et éviter trop de contacts pour ne pas risquer trop de nouvelles blessures qui pourraient (encore) mettre un coup d’arrêt à sa carrière… Et si le joueur pourrait être inclus dans une éventuelle transaction avec le PSG pour Neymar, la Premier League pourrait être une destination plus que séduisante pour Ousmane Dembélé. Affaire à suivre…