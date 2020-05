Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo négocie une grosse ristourne pour Icardi !

Publié le 21 mai 2020 à 13h15 par A.M.

Dans les prochaines semaines, Leonardo va devoir prendre une grosse décision pour l'avenir de Mauro Icardi dont l'option d'achat est fixée à 70M€. Et pour le moment, le PSG ne semble pas disposé à payer un tel montant.

L'été dernier, en toute fin de mercato, Leonardo avait réussi à obtenir le prêt avec option d'achat de Mauro Icardi. Profitant de la situation plus que délicate de l'attaquant argentin à l'Inter Milan, le directeur sportif du PSG avait même obtenu un prix attractif puisque l'option d'achat est fixée à 70M€. Un montant défiant toute concurrence pour un buteur de 27 ans avec un tel rendement. Toutefois, la crise du Covid-19 est passée par là, impactant les finances de tous les clubs, et donc celles du Paris Saint-Germain. Par conséquent, ce qui était une excellente affaire il y a encore quelques semaines, devient une somme difficile à assumer. D'autant plus qu'en lâchant 70M€ pour Mauro Icardi, cela réduirait considérablement l'enveloppe pour le reste du mercato.

Leonardo veut Icardi à 50M€