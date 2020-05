Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir revoir ses plans dans ce dossier chaud !

Publié le 21 mai 2020 à 6h45 par Th.B.

Pour combler le vide que va laisser Layvin Kurzawa au PSG, Leonardo pense à Theo Hernandez. Néanmoins, le directeur sportif parisien n’aurait aucune chance de mener à bien cette opération.

Cet été, le PSG va devoir la jouer fine sur le marché. D’une part parce que la crise financière engendrée par le Covid-19 va forcer les dirigeants du club de la capitale à revoir ses ambitions à la baisse tout en se renforçant considérablement, et d’une autre parce que Leonardo va devoir mener à bien plusieurs dossiers chauds. En plus de l’option d’achat de Mauro Icardi, du recrutement d’un milieu de terrain et d’un latéral droit, le PSG est dans l’obligation d’accueillir un latéral gauche pour concurrencer Juan Bernat. Le10sport.com vous a récemment confirmé la présence du PSG dans le dossier Theo Hernandez, plutôt épineux pour plusieurs raisons.

Theo Hernandez ne viendra pas au PSG