Mercato - PSG : Leonardo va devoir faire une croix sur Hernandez…

Intéressé par le profil de Theo Hernandez pour combler le vide que va laisser Layvin Kurzawa au PSG, Leonardo a coché le nom du Français. Le Milan AC ne compterait cependant pas le laisser partir…

Cet été, Leonardo va devoir trouver des solutions aux postes de latéral gauche et droit. En effet, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier vont quitter le PSG, leurs contrats respectifs arrivant à expiration. Ainsi, le directeur sportif parisien aurait déjà activé plusieurs pistes. Le10sport.com vous a confirmé l’intérêt de Leonardo pour Theo Hernandez, en soulignant cependant les difficultés auxquelles le directeur sportif fait face dans ce dossier. Premièrement, le latéral gauche, arrivé au Milan AC en provenance du Real Madrid l’été dernier, ne souhaite pas rejoindre le PSG et cultive le désir de poursuivre sa progression au club lombard. En outre, on vous dévoilait la difficulté financière pour le PSG dans cette opération, le Milan AC n’étant pas spécialement vendeur, mais se montrerait ouvert à la discussion en cas d’offre très alléchante.

Theo Hernandez intransférable ?