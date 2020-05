Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Paris garde le cap pour Aubameyang

Publié le 20 mai 2020 à 20h15 par Alexandre Higounet

En quête d’un avant-centre pour le mercato estival, le PSG reste en éveil sur la piste Pierre-Emerick Aubameyang, qui n’a plus qu’un an de contrat à Arsenal.

Au sein de l’état-major du Paris Saint-Germain, le recrutement d’un avant-centre buteur fait partie des gros dossiers ouverts en vue du mercato. Si le club dispose d’une option d’achat pour Mauro Icardi jusqu’au 31 mai, elle n’a toujours pas été levée.

Une offensive est toujours envisagée

Selon nos informations, Pierre-Emerick Aubameyang, qui n’a plus qu’un an de contrat avec Arsenal, est toujours bien placé sur les tablettes du PSG, qui s’informe régulièrement de l’évolution du dossier. En l’état, aucune négociation n’a été lancée, mais l’hypothèse reste envisagée par les dirigeants parisiens pour les prochaines semaines, d’autant que le prix du transfert, qui devrait tourner entre 40 et 50 millions d’euros, rend l’option Aubameyang particulièrement intéressante en rapport qualité-prix. L’attaquant international gabonais d’Arsenal reste également l’objet d’un intérêt très sérieux du FC Barcelone, alors que l’Inter, qui apprécie aussi son profil, est bloqué par la question salariale.



