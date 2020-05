Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Samuel Umtiti pourrait bien compromettre les plans du Barça...

Publié le 20 mai 2020 à 19h30 par J.-G.D.

Prêt à se servir de Samuel Umtiti comme monnaie d’échange afin d’acter le renfort de Lautaro Martinez (Inter Milan), avec une estimation à hauteur des 30M€, le Barça se heurterait aux désirs du défenseur central concernant son avenir. Explications…

C’est le dossier chaud du FC Barcelone à quelques semaines du mercato estival : Lautaro Martinez. Les Blaugrana n’auraient jamais perdu de vue le recrutement de l’attaquant de l’Inter Milan, mais les deux clubs ne parviennent pas à trouver la solution pour se mettre d’accord. Avec le paiement d’un montant fixe, plus des joueurs dans l'opération (Nelson Semedo, Arturo Vidal, Jean-Clair Todibo, Junior Firpo...), le Barça pourrait parvenir à ses fins. Le nom de Samuel Umtiti serait également lié à l'avenir de Lautaro Martinez, dont la clause libératoire est fixée à 111M€. Et Barcelone aurait un plan bien huilé pour son défenseur central.

Samuel Umtiti estimé à 30M€ par le Barça ?

Comme l’annonce Sport ce mercredi, le FC Barcelone et l’Inter Milan seraient convaincus de trouver un terrain d’entente concernant Lautaro Martinez. L’opération serait en construction. Les Blaugrana auraient comme priorité le transfert du buteur argentin, mais gare aux finances, forcément plombées par le Covid-19. C’est pour cela que les dirigeants de Barcelone, afin de faciliter le deal, aurait évalué Samuel Umtiti à hauteur de seulement 30M€. L’Inter apprécierait le profil du Tricolore, dont le contrat expire en 2023, bien qu’il n’y ait pas d’urgence en charnière centrale. Une partie de l’argent économisé sur le transfert d’Umtiti serait alors injectée dans son salaire à l’Inter. Son départ serait également un soulagement pour le FC Barcelone, désireux d’alléger la masse salariale. Deux couacs pourraient néanmoins faire capoter l’affaire.

Un avenir à Barcelone ou en Angleterre souhaité par Umtiti ?