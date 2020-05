Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse désillusion à prévoir pour Leonardo ?

Publié le 20 mai 2020 à 17h30 par T.M.

Ces dernières années, le PSG a vu nombreux de ses jeunes talents filer loin du Parc des Princes. Un exode qui serait loin d’être terminé et Adil Aouchiche pourrait bien s’ajouter à la liste de ces ex-Parisiens qui brillent ailleurs.

Grâce à sa puissance financière, le PSG a la capacité de se positionner sur n’importe quel dossier et attirer les plus grands joueurs du monde. Toutefois, le club de la capitale peut aussi s’appuyer sur un centre de formation performant afin de préparer l’avenir. Mais encore faut-il donner la chance à ces jeunes talents. Ces dernières années, le PSG en a ainsi fait les frais, voyant de nombreux talents s’exiler loin de la capitale. Un énorme problème que Leonardo souhaiterait changer et il est d’ailleurs très occupé actuellement avec certains jeunes Parisiens. Si le Brésilien doit gérer la prolongation de Kays Ruiz, il doit surtout s’occuper du premier contrat pro de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Promis à un très bel avenir, les joueurs espoirs du PSG pourraient partir s’ils ne parvenaient pas à un accord. Et visiblement, la catastrophe se rapprocherait, en particulier pour Aouchiche.

Aouchiche avait dit oui à l’ASSE !

Apparu à quelques reprises cette saison avec le PSG, Adil Aouchiche a montré de belles choses. Toutefois, son avenir pourrait bien ne pas s’écrire sous le maillot parisien. Alors que Leonardo tenterait de lui faire signer son premier contrat pro, les arguments exposés par le directeur sportif ne semblent pas convaincre le joueur de 17 ans. En effet, selon les informations de ButFootballClub , Aouchiche avait dernièrement donné son accord pour rejoindre l’ASSE. Dans le Forez, les contrats auraient même été en train d’être rédigés, mais le principal intéressé a finalement fait monter les enchères, se montrant plus gourmand que prévu sur la prime à la signature, réclamant alors 4M€. Une somme beaucoup trop importante pour l’ASSE qui se ferait désormais une raison, voyant d’autres clubs comme le LOSC, Rennes ou la Fiorentina faire aussi les yeux doux à Adil Aouchiche, qui semble donc voir son avenir loin du PSG. À voir maintenant quel club arrivera à le convaincre…

Quid de Tanguy Kouassi ?

Pour Leonardo, on se dirigerait donc vers un échec avec Adil Aouchiche. Un coup dur pour le PSG, qui pourrait bien être suivi d’un deuxième. En effet, l’avenir de Tanguy Kouassi semblerait également ne pas s’écrire avec le club de la capitale. Ces dernières semaines, il était même question d’un transfert quasiment réglé avec le RB Leipzig. Mais rien n’est encore officiel et cela donnerait des idées à d’autres prétendants. Alors qu’un nouveau projet s’apprête à se lancer au Milan AC, le club lombard aurait fait irruption dans ce dossier Kouassi, espérant coiffer tout le monde au poteau. Que ce soit donc pour Adil Aouchiche ou Tanguy Kouassi, le PSG pourrait bien se heurter à un mur.