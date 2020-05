Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Salaire, PSG, Monaco… Les secrets du dossier Mertens !

Publié le 20 mai 2020 à 16h45 par Alexis Bernard

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Dries Mertens a pris la décision de poursuivre son aventure avec Naples. Voici les coulisses de sa prolongation de contrat.

Avec un contrat qui prenait fin au 30 juin prochain, Dries Mertens est vite devenu une proie courtisée sur le marché des transferts. Avec son expérience, sa polyvalence et son efficacité devant le but, l’international belge de 33 ans avait de quoi intéresser bon nombre d’écuries, en Italie comme partout en Europe. Mais comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 8 avril dernier, Dries Mertens a fait le choix de poursuivre son aventure avec le Napoli. Selon nos informations, l’ailier belge a trouvé un accord pour prolonger et il touchera dans son prochain bail un salaire de 4,5 millions d’euros net ! Sa direction a sorti le grand jeu pour pouvoir le conserver, lui qui porte les couleurs du club depuis 2013.

Monaco a trop tardé

Dans le dossier Dries Mertens, beaucoup de choses ont été dites et écrites. A commencer par la piste PSG. Selon nos informations, il est exact que Paris s’est intéressé à lui. En quête d’une nouvelle option offensive, le PSG a entraperçu la possibilité de pouvoir récupérer un profil polyvalent, travailleur, efficace et aussi un dossier à moindre frais. A l’instar du dossier Willian (en fin de contrat avec Chelsea), Paris a donc songé à Dries Mertens mais n’a transmis aucune offre à ses représentants. Même chose pour Chelsea ou l’AS Rome, qui auraient transmis des propositions à son clan : c’est faux.



En revanche, ce qui est exact, c’est que l’AS Monaco était là. Les dirigeants monégasques ont tenté leur chance à plusieurs reprises. Mais la lenteur des discussions avec la Principauté n’a pas permis au dossier de pouvoir avancer dans le bon sens. Comme pour le PSG, Monaco n’a pas transmis d’offre concrète et officielle.