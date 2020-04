Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Monaco, Chelsea… Aucune offre pour Mertens !

Publié le 27 avril 2020 à 17h00 par Alexis Bernard

Malgré les rumeurs qui entourent Dries Mertens, le10sport.com est en mesure de confirmer qu’aucun club n’a dégainé de proposition à l’international belge.

Dries Mertens fait partie des très bonnes affaires du prochain mercato estival. Avec un contrat qui se termine au 30 juin, l’international belge peut s’engager librement dans le club de son choix. Un profil qui intéresse naturellement le marché et les clubs soucieux de réduire leurs dépenses avec la crise du Coronavirus et le manque à gagner de cette fin de saison tronquée. Comme révélé par le10sport.com, depuis l’hiver dernier, plusieurs grosses écuries sont sur lui et notamment les clubs de Chelsea et de l’Inter Milan. Après avoir tenté de le récupérer à bas prix en janvier, il est désormais question de le convaincre de venir libre cet été. Mais pour l’heure, les propositions se font attendre…

Pas dans les plans du PSG