Mercato - OM : Cette sortie forte sur les intentions d'Al-Walid ben Talal et Frank McCourt !

Publié le 20 mai 2020 à 17h15 par A.M.

Interrogé sur les intentions d'Al-Walid ben Talal, Vincent Chaudel, économiste du sport et fondateur de l’observatoire du foot business, assure que les rumeurs concernant le rachat de l'OM lui sont bénéfiques.

Depuis quelques semaines, la vente de l'Olympique de Marseille ne cesse de faire parler. Il faut dire que le 5 mai dernier, TMW lâchait une petite bombe en évoquant le projet de rachat très alléchant mis en place par Al-Walid ben Talal, milliardaire saoudien. Depuis cette annonce, les sources divergent. Certaines affirment qu'il y a un réel intérêt, d'autres qu'une telle opération est impossible compte tenu de la situation d'Al-Walid ben Talal en Arabie Saoudite. Interrogé sur la possibilité que l'homme d'affaires saoudien se fasse de la publicité sur le dos de l'OM, Vincent Chaudel, économiste du sport et fondateur de l’observatoire du foot business, assure que ce n'est pas impossible

«Tout le monde y trouve son compte»