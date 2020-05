Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce gamin qui va tout casser la saison prochaine !

Publié le 21 mai 2020 à 13h30 par La rédaction

Acheté 35 millions d’euros par le Barça cet hiver, Trincao est promis à un très bel avenir. Avec sa patte gauche, il pourrait devenir la grosse surprise de la prochaine saison.

Il est Portugais, n’a que 20 ans et dispose d’une patte gauche exceptionnelle : Francisco Trincao devrait régaler plus d’un amateur de football la saison prochaine. Le jeune portugais a signé, cet hiver, en faveur du FC Barcelone contre un joli chèque de 35 millions d’euros, et il est déjà promis au plus bel avenir. Mais pourra-t-il s’imposer au Barça, qui cherche de nouveaux talents pour ses ailes ?

Une superbe saison à Braga

Auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 17 rencontres de Liga NOS avec le Sporting Braga, Trincao impressionne de par sa qualité technique, sa patte gauche exceptionnelle et sa vista. Également rapide et doté d’un bon sang-froid devant les buts, Trincao a su devenir un joueur incontournable de Liga NOS, au point que le FC Barcelone n’a pas su résister à l’idée de le faire signer au plus vite dans son équipe. L’attaquant portugais doit rejoindre le Barça dès l’ouverture du prochain mercato, pour tenter de s’y imposer sur le côté gauche, étant donné qu’Antoine Griezmann ne donne pas satisfaction. Elu joueur du mois de Février et Mars en Liga NOS, Francisco Trincao devrait avoir du temps de jeu la saison prochaine à Barcelone…

Il rêve de Ballon d’Or

Après l’officialisation de son transfert au FC Barcelone, le jeune portugais s’est prêté au jeu de question/réponse avec les supporters de Braga. Et lorsque ces derniers l’interrogent concernant un potentiel Ballon d’Or et la Ligue des Champions, Trincao est très clair. « Bien sûr, c’est mon rêve et celui de n’importe quel joueur. Nous travaillons tous pour être les meilleurs. C’est un rêve, mais je me concentre sur le travail et la vie quotidienne. Je pense qu’alors je pourrai réaliser ce que je veux ». En plus de ses ambitions, Trincao affirme avoir hâte de jouer avec Lionel Messi. « J’ai vraiment hâte de le rencontrer et de jouer avec lui. Quand tout a été signé, c’était incroyable, un rêve pour moi. Abel Ruiz m’a dit que du bien de ce qui m’attend. Des joueurs, de la ville et tout » affirmait donc Trincao dans les colonnes de Mundo Deportivo .

Un prêt la saison prochaine ?